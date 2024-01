Angelo Young pipiga ng utak sa 21st Bangkok Chess Open

PUSPUSAN ang paghahanda ni Filipino International Master (IM) Angelo Abundo Young para salihan ang 21st BCC (Bangkok Chess Club) Open 2024 na naka-iskedyul sa Abril 13-21.

Ang kompetisyon, na gaganapin sa conference center ng Sheraton Hua Hin Resort & Spa sa Phetchaburi, Thailand, ay magtatampok ng Open at Challenger division.

“I am looking forward to playing in Thailand and hopefully, makakuha ng magandang resulta,” sabi ng 60-year-old na si Young sa panayam nitong Miyerkoles.

Nagtapos si Young sa pangwalo sa 2019 World Senior Chess Championship sa Bucharest, Romania sa likod ni eventual champion Grandmaster Vadim Shishkin ng Ukraine sa kategoryang 50 plus.

Si Young, isang 8-time na Illinois,USA champion, ay nakatakda ring makipagkumpetensiya sa 2024 World Senior Chess Championship sa Bucharest, Romania sa huling bahagi ng taong ito.

Bago sumabak sa pinaghahandaang torneo, sasalang muna si Young sa mga local chess tournament bilang bahagi na rin ng kanyang training.

