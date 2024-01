Anupaman na makina, kinakailangan na may magpapagalaw nito. Pati ang ating bahay, may kuryente na pinagdadaluyan nang gumana ng maayos ito. Ang katawan natin ay ganoon din. May nagpapakilos at galaw, yan ang nervous system natin. Kinabibilangan dito ang utak at spinal cord natin. Ang utak natin ang sentry ng katawan. Hindi lang para sa isipan at alaala. Kasama na din ang kilos at galaw at pakiramdam na din. Ang pag daloy ng lahat ng ito ay ang spinal cord. Mayroong mga sa nga ito na numinipis na mga nerves para magampanan ang mga dapat na kinakailangan natin.

Ang spinal cord ay nagmumula sa utak at dumadaan sa spinal canal sa likod ng mga vertebral bodies o vertebral column. Patong patong ng mga malakuwadradong mga buto na humahawak sa ating katawan. Ang puno ng mga sa nga ay tinatawag na nerve roots at maaaring sumanga o kung minsan mamuo depende para maging malaking nerve. May ilang segments ito. Ang cervical spine, kung saan andoon ang ating leeg. Ang apektado dito maliban sa pababa ng katawan ay ang ating mga braso hanggang kamay o upper extremities. Ang susunod ay ang thoracic spine. Dito kabilang ang ating tadyang, puso at baga. Ang susunod ay ang lumbar spine. Kadugtong ng dibdib papunta sa balakang. Madalas itong naaapektuhan dahil magalaw ang lugar na ito. Ang balakang naman ay ang sacrum o sacral spine. Sa harap nakasagot ang bituka, mattes sa kababaihan, pantog, at iba pa. Ang buto ay may coccyx ngunit wala nang spinal cord Dito, hanggang sacrum lang.

Kung magkakaroon ng problems sa aliamang lugar, maaapektuha ang paibaba nito. Kaya mahalaga maeksamin pang malaman kung ang problema ay naaapektuhan lamang ang buto at soft tissues o talagang tuluyan nadadamay ang spinal cord. Kapag apektado na ang spinal cord, maaaring Hindi lamang kirot ang nararamdaman, kung hindi panghihina, pangangalay at pamamanhid hanggang sa dulo ng mga daliri sa kamay o paa ay mararamdaman. Maaari din mabalda Kung talagang malala ang problema. Sa lumba spine Pwedeng maging paraplegic, kung sa cervical spine naman, tetra o quadriplegic.

Mahalagang maprotektahan ang spinal cord. Isa na dito ay siguruhin maayos ang ating kinakain, kilos at galaw. Importanteng mapalakas natin ang nasa paligid nito. Kaya nga nagpapainom tayo ng gatas, kumain ng gulay at protons para ruminate ang buto, lalo na ang vertebral bodies. Kailangan din ng mga ehersisyo para mapalakas ang muscles na nakapaligid at nakakabit dito. Para naman hindi mabilis manghina at manakit at mamaga na Pwedeng madamay ang spinal cord. Isama na din ang pangkabuuang lakas at resistensya ng katawan para hindi basta magkasakit, magkaimpeksyon ma maaapektuhan ang spinal cord. Iba syempre ang usapin kung may bukol o tumor dito o talagang may aksidente na maaapektuhan ito ng tuluyan.

Hindi regular na napapatingin at ineelsamin ito hanggang may mapansin na mga sintomas. Madalas kailangan ng balance ng pahinga at ehersisyo. Ngunit kung kakaiba, ipatingin na ng mabuti sa ating mga doktor, tulad natin na mga Orthopaedic surgeons. Hindi naman ibig sabihin ay ooperahan agad, kung hindi nasa specialization nila ang looks lalo na ang spine. Maaari din sa ating mga kasamang neurologists kung iba na ang mga sintomas.

Hanggang sa susunod na Huwebes! Stay Healthy! Stay safe!Remain vigilant!

J. RYLAN G. FLORES, MD ay isang orthopaedic surgeon, nutrigenomics practitioner at DNA profiler, fellow ng International College of Surgeons at Philippine Academy of Medical Specialists.