Alex natagalan bago natuloy pagpaparetoke

Matagal na palang pangarap ni Alex Gonzaga na magpa-enhance ng kanyang ilong.

Hindi lang daw niya ito magawa noon dahil sa dati niyang noontime show na ‘Tropang LOL’.

“Alam mo ang nagpapa-stop sa akin ‘yung ‘Tropang LOL’ kasi naglalagay kami lagi ng face mask. Two years na ito in the making kay doktora, naisip ko, ‘pag nagpaano ako, lalagyan lang ako ng icing.

“So noong nawala na, talagang pinursue na,” pahayag ni Alex nang makapanayam namin siya sa red carpet premiere night ng pelikula ng kanyang ateng si Toni Gonzaga, ang ‘My Sassy Heart’.

Happy na siya sa bagong hitsura ng kanyang ilong at wala na raw siyang planong magpa-enhance pa ng ibang parte ng kanyang katawan.

Naging very supportive naman ang kanyang asawa na si Lipa City, Batangas Councilor Mikee Morada.

“Si Mikee parang ang sinabi lang niya sa akin is… ‘yung mismong ano (araw), ‘Kung diyan ka masaya, sige okey lang, pero ‘yan lang, wala ng anything sa baba’.”

Wala rin daw naging problema sa family ni Mikee ang kanyang pagpapa-enhance ng kanyang ilong.

So kung walang isyu sa mga taong malalapit kay Alex, aba, huwag na ring gawan ng intriga ng ibang mga taong wala namang paki sa buhay ng sister ni Toni, ‘noh?!

Bonggels!