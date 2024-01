7 cop killer mabubulok sa kasong murder

TINIYAK ng pulisya na mabubulok sa bilangguan ang pitong suspek na pumatay sa tatlong pulis at nakasugat sa apat na iba pa sa nangyaring engkwentro sa pagitan ng magkasanib na criminal group sa Barangay Mahayag, Santa Margarita, Samar noong Martes.

Ayon kay Philippine National Police (PNP) spokesperson Police Col. Jean Fajardo, kasong murder na walang piyansa ang isasampa laban sa mga suspek habang patuloy ang ginagawang hot pursuit operation laban kina Edito Ampoan, lider ng Ampoan criminal group, Jojo Altarejos, miyembro ng Manias potential criminal gang at isang alyas Macurol na pawang may mga warrant of arrest.

Ayon kay Fajardo, natunugan ng mga suspek ang paparating na mga pulis na magsisilbi ng warrant of arrest kaya naunahan sila ng mga ito.

“Involved ang grupo ni Edito Ampoan sa mga previous killing at luma¬labas sa investigation at intelligence build-up ng PRO 8 na nagsanib puwersa ang mga grupong Manias at Montealto criminal gang,” dagdag pa ni Fajardo.

Samantala, ligtas na aniya sa panganib ang apat na sugatang pulis kasabay ng pagtiyak na sagot ng PNP ang gastusin sa kanilang pagpapagamot gayundin ang pagpapalibing sa tatlong pulis kung saan dalawa rito ay taga-Samar at isang taga-Maynila.

(Edwin Balasa)