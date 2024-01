Willie sobrang touched kina Randy, John

Dahil hindi na nga itinuloy ni Willie Revillame ang big birtday party na plano niya noong una, binigyan na lang tuloy siya ng surprise birthday salubong ng ilang malalapit sa kanya.

Eh kuwento nga kasi ni Tutok To Win Party-List Representative Sam Verzosa, nagdesisyon si Kuya Wil na itulong na lang sa mga kapuspalad ang gagastusin sa malaking birthday party.

So noong January 27 nga ay nagkaroon ng birthday salubong for Kuya Wil na ginanap sa yate niya.

Tsika ni Karen Martinez na malapit sa TV host-producer, “Surprise lang ‘yon. Mga intimate friends and family lang at sa GoodWill yacht ni Willie ginanap.

“Dumating mga best friends niyang sija Randy John Estrada. Ibang friends niya na singers, sina Kris Lawrence, Bugoy Drilon, Michael Pangilinan.

“Dumating din mga dati niyang co-hosts na sina Michelle Gumabao, Herlene ‘Hipon’ Budol, Almira Teng, Elaine Timbol, Boobsie, Donita Nose.

“Masaya kasi may banda at naki-jamming 2 anak niyang sina Juamee at Marimont. Wala si Meryll kasi may play.

“Pero the next day na birthday mismo ni Willie, dumating sa yate si Meryll. Kasama pa si Joem (Bascon) at dalawang anak.

“Ang saya ni Willie na ka-lunch mga anak at apo niya.

“Iba ‘yung kaligayahan ni Willie na kumpleto sila,” tsika ni Karen.

Mababaw lang daw ang kaligayahan ni Willie. Basta kumpleto mga anak, mga apo niya ay masaya na raw ang TV host-producer.

Siyempre sobrang touched din si Willie dahil hindi nakakalimot sina John, Randy sa kanya.

‘Yun na!