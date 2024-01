Uge panalo pagpapaka-faney kay Vilma 

Ang bongga lang ng pagpapaka-faney ni Eugene Domingo kay Vilma Santos, ha!

Dahil ginaya-gaya nila ni Pokwang si Ate Vi sa ‘Becky & Badette’ ay nangarap sila na maimbitahan ang Star for All Seasons sa premiere night ng kanilang pelikula.

Pero dahil naging abala rin si Ate Vi sa promotions ng ‘When I Met You in Tokyo’ movie nila ni Christopher de Leon at nagkasakit din ay hindi niya napagbigyan sina Uge, Pokwang.

Pero hindi nga sumuko si Uge at nang magpa-block screening siya ng ‘Becky & Badette’ noong Biyernes sa Podium, inimbitahan talaga niya si Ate Vi.

Si Ate Vi nga mismo ang nagkuwento sa amin na magkikita sila ni Uge at manonood ng ‘Becky & Badette’.

Siyempre, go rin kami sa block screening na ‘yon at na-happy si Ate Vi dahil nakakatawa ang pelikula. Naaliw siya.

Sabi nga niya, favorite niya ang mga pelikula ni Uge. Na halos lahat ng mga pelikula nito ay napanood niya.

“Si Pokwang kasi nakasama ko na sa pelikula (‘The Healing’) kaya sabi ko kay Direk Jun Lana, willing ako na gawan niya kami ng project ni Uge. Gusto ko. Excited ako,” tsika ni Ate Vi.

Si Uge naman ay sobrang thanful kay Ate Vi na napagbigyan siya na manood ng pelikula nila ni Pokwang.

Sabi nga ni Uge, sobrang fan siya ni Ate Vi.

At siyempre, panalo si Uge sa pagka-faney niya kay Ate Vi dahil love na love siya ng Star for All Seasons, ha!

‘Yun na!

(Jun Lalin)