Toni ‘di gahaman sa Rom-Com Queen crown

Masaya si Toni Gonzaga na nakagawa ulit siya ng isang rom-com (romantic comedy) movie.

Sa mga rom-com nakilala si Toni pagdating sa pelikula na naging patok sa box-office.

Nine years ago na nang huli siyang mapanood sa isang rom-com movie, ang ‘You’re My Boss’ kung saan nakapareha niya si Coco Martin.

Nang makapanayam siya ng entertainment media sa naganap na roundtable interview para sa bago niyang pelikula na ‘My Sassy Girl’ ay natanong siya sa kung ano ang reaction niya na finally nagbabalik na siya, ang Rom-Com Queen.

Ang humble niyang sagot, “Tingin ko madami naman kami, madaming magagaling sa romcom.

“Ako feeling ko lalo na ang mga bata ngayon, madaming magagaling din. It’s not something na inaako mo lang by your self dahil feeling mo marami kayong deserving sa title na ‘yun.”

Ano naman kaya ang reaction niya kapag tinatawag siyang Rom-Com Queen.

Sey niya, “It’s not something you wanna wear kasi if you wear it too much parang it becomes… nagkakaroon ng entitlement, parang feeling mo ganun ka na.

“It’s something you wanna share, it’s not something you wanna wear. I-share na lang natin sa lahat pero very thankful, very grateful but I also believe na maraming magagaling din sa generation.”

Samantala, nakakatawa at nakakaiyak ang ‘My Sassy Girl’ at talagang kuha ni Toni ang tamang timpla ng rom-com, na-master niya ang paggawa ng rom-com, ha!

Bonggels!

(Byx Almacen)