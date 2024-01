Tessie Tomas bagong pasabog ni Coco sa serye

Doña Cielo is back!

‘Yan ang sigaw ng madlang people dahil pagkatapos ng iconic role niya sa ‘Dirty Linen’, muling mapapanood sa primetime si Tessie Tomas para naman sa serye ni Coco Martin na ‘FPJ’s Batang Quiapo’.

Pinasilip sa teaser ng Kapamilya teleserye ang karakter ni Tessie kung saan very Doña Cielo nga ang dating niya mula sa pagsuot ng mamahaling alahas at pagkasosyal ng kanyang look.

Ayon sa teaser, special participation ang magiging role ni Tessie sa serye, pero wala pang detalye kung ano ang magiging papel niya sa buhay ni Tanggol (Coco). Kahit ilang segundo nga lang ang ipinasilip na eksena ni Tessie sa nasabing teaser, super excited na ang netizens dahil siguradong panibagong pasabog ang mapapanood nila.

Ang bongga rin ng pagpasok ni Tessie sa serye dahil sa unang pasilip pa lang, kaeksena na niya si Charo Santos. Kaya naman, kanya-kanyang hula na ang viewers kung ano ang role ni Tessie sa serye.

“Aba maganda na nandiyan na si Ms. Tessie Tomas, mas kuwela.”

“OMG! Naligaw si Doña Cielo!”

Chika naman ng iba, isa lamang si Tessie sa mga pasabog na dapat abangan mula kay Coco sa pagdiriwang ng unang anibersaryo ng ‘FPJ’s Batang Quiapo’ ngayong Pebrero.

(Dondon Sermino)