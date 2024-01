Inamin ng lead convenor ng People’s Initiative for Modernization and Reform Action (PIRMA) sa Senado na nakipag-ugayan siya kay Speaker Martin Romualdez para makuha ang 3% lagda sa bawat congressional district para sa people’s initiative bilang paraan para masusugan ang Saligang Batas.

Sa pagdinig ng Se¬nate Committee on Electoral Reform and People’s Participation, napilitang kumanta si PIRMA lead convenor Noel Oñate nang ipakita ni committee chair at Senador Imee Marcos ang isang litrato kung saan kasama ni Oñate si Romualdez, isa pang kongresista at iba pang mga abogado na may caption na “People’s Initiative for Charter Change Staff Meeting” at may petsang Enero 8, 2024.

“That was the time that I coordinated with the Speaker. That was the time that I sought the help of the Speaker to help us in the signature cam-paign,” pahayag ni Oñate.

Nang tanungin ni Sen. Marcos kung sinusuportahan ba ni Romualdez ang people’s initiative, sinabi ni Oñate na, “Yes, we coordinate with the Speaker and the congressmen in getting the 3% per congressional district. That’s correct, madam senator.”

Paliwanag niya, siya ang humiling ng pulong subalit napagkasunduan na gawin iyon sa bahay ni Romualdez sa Forbes Parks sa Makati City. Binanggit din nito na “administrative” at “advisory” lamang ang hiningi niyang tulong nang makapagpulong siya kay Romualdez.

Pag-amin pa ni PIRMA lead convenor, ang usapan sa people’s initiative ay nagsimula noong Ene¬ro 2.

“‘Yong mga tao namin pupunta sa isang distrito, makikipa-coordinate sa mga congressman because the congressman who is in turn CEO of the district kaya natural lamang na puntahan ‘yong mga congressman,” dagdag pa niya.

Sa umpisa pa lamang ng hearing ay kinastigo na ni Sen. Marcos ang mga nagsasabing hindi dapat bigyan ng papel ang Senado sa pagsusulong ng Cha-cha sa pamamagitan ng PI.

“Ang sinumang magsabi na walang paki ang Senado sa usapin na ito, isa lang ang masasabi ko, walang gamot sa kakapalan ng mukha mo,” pa-hayag ni Sen. Marcos sa kanyang opening statement.

Bagama’t walang binanggit na pangalan si Marcos, naglabas naman siya ng video at report na nagtuturo kay Speake¬r Romualdez at ibang miyembro ng House of Reprentatives na siyang nasa likod ng PI.

Samantala, mariin namang itinanggi ni Romualdez ang pagkakasangkot sa people’s initiative lalo na ang suhulan umano para mangalap ng pir-ma sa PI.

“The meeting with the People’s Initiative representatives was an exercise in this commitment. My role, as misinterpreted by some, is not as an orchestrator but as a facilitator for healthy democratic processes,” ani Romualdez sa isang statement.

“I firmly deny any allegations of involvement in unlawful activities such as vote-buying related to this or any other initiative. Such practices are against my principles and the ethical standards of our government,” dugtong pa niya. (Dindo Matining/Billy Begas/Eralyn Prado)