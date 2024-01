Sandy pinarangalan sa SMC-PSA Awards

NAGING maningning ang gabi nina Leyte Vice Gov. Leonardo “Sandy” Javier, Melanie Habla at jockey John Alvin Guce matapos silang parangalan sa katatapos na San Miguel Corporation-Philippine Sportswriters Association Awards Night na ginanap sa grand ballroom ng Diamond Hotel sa Maynila, Lunes ng gabi.

Iginawad kay Javier ang Horse Owner of the Year award mula sa oldest media organization ng bansa na ginigiyahan ni The Philippine Star sports editor Nelson Beltran bilang presidente.

Tinanggap naman ni horse owner Habla ang tropeo matapos mahirang ang kanyang pambatong pangarera na si Big Lagoon bilang Horse of the Year habang si Guce ang Jockey-of-the-Year.

Ilan sa mga kabayo ni Javier ang nagpakitang-gilas noong 2023 kabilang sina Robin Hood, Magtotobetsky at Vavavoom.

Nagwagi si Vavavoom sa Philippine Sportswriters Association Cup noong Setyembre 2023 na pinasibat sa Metro Turf sa Tanauan City, Batangas.

Bukod sa mahusay na horse owner ay kilala din si Javier bilang magaling na breeder.

Matagumpay ang naging career ni Guce noong 2023 kung saan ay halos magpanalo sa mga stakes races ang kanyang mga sinakyan.

Si Guce din ang gumabay kay Big Lagoon noong Disyembre, nagwagi sila sa presithiyosong Presidential Gold Cup race.

Sinakyan at ipinanalo rin ni JA Guce si Treasure Hunting sa 2023 Philracom Ambassador Eduardo M. Cojuangco, Jr. Memorial Cup.

Posibleng magtuloy-tuloy ang pamamayagpag ng kabayo ni Habla ngayong 2024 dahil mainam ang isinumiteng tiyempo ni Big Lagoon sa PGC race. (Elech Dawa)