MAGANDANG araw mga ka-basketball. Medyo masama na ang kinahihinatnan ng recruitment sa players ng college basketball.

Wala nang katiyakan ngayon na kahit maganda ang allowance at suporta sa isang player, pwede ka pa rin iwanan para lumaro sa abroad, lumipat sa kabilang liga o mismo sa kabilang team.

Sa mga elite player, pera na ang nagiging batayan sa paglipat nila. Pangalawa, pamilya ang nagiging rason. Nawala na ang pagmamahal sa eskwela o alma mater ng isang student/athlete.

Kadalasan sinisisi natin ang korapsyon sa gobyerno nag-uumpisa, pero hindi natin nakikita na meron ding korapsiyon na nanggagaling sa college basketball.

Sabi ng isang henyo sa basketball, nagiging “breeding ground of corruption” ang UAAP/NCAA men’s basketball.

Sabi nga nila “when money talks, everyone listens” o sa ibang mga bigtime supporter/recruiter/financier ang binibigkas eh lahat may “presyo”, sa ibang bansa naman ang kadalasang naririnig natin ay “what’s on the table”.

Ang kadalasang biruan sa UNIGAMES at PALARONG PAMBANSA, matambok ang bulsa ng mga recruiter coaches. Ito ay dahil sa kapal ng pera na dala nila para ipamahagi sa mga potential recruit.

Kung minsan may mga bagong “tricycle” pa na binili para kasama sa pang-akit sa isang pobreng student/athlete.

Kaya ano pang pang-akit sa player ang gagawin mo maliban sa pera? Kawawa ang mga eskwelang walang budget o hikahos sa pondo.

Dapat masugpo itong ganitong sistema sa madaling panahon sa ikagaganda ng liga, para bumalik ang integridad, glamour, dignidad at prestige ng college basketball.

Napakalaking pagsubok sa sports committee ng college basketball para ihinto ang ganitong kalakaran, maraming fans ang mawawalan ng gana dahil pera-pera na ang laban.

Higpitan dapat ang RULES for recruitment. Wala dapat perang involved. Oras na tumanggap na ng allowance ang student/athlete, automatic violation na iyan.

Hindi ko alam kung paano magagawan ng paraan pero kung gusto nila iyan ay may paraan sa ikagaganda ng liga.