OPISYAL nang idineklara ang Minor Basilica of the Black Nazarene o Quiapo Church bilang National Shrine of Jesus Nazarene noong Lunes, Enero 29.

Kasama ang iba pang obispo at mga pari, pormal na tinanggap nina Manila Arcbishop Jose Cardinal Advincula at Fr. Rufino “Jun” Sescon, ang official decree na nagdedeklara sa Quiapo church bilang national shrine mula kay Bishop Pablo David.

Nauna nang inaprubahan ng Catholic Bishops’ Conference of the Philippines (CBCP) ang petisyon na ideklara bilang pambansang dambana ang Quiapo Church sa idinaos na 126th plenary assemble sa Aklan noong Hulyo ng 2023.

Sa kanyang homily, sinabi ni Cardinal Advincula na isa sa mga dahilan ng pagdedeklara sa Quiapo Church bilang pambansang dambana ang pagdagsa rito ng mga deboto hindi lang tuwing araw ng Biyernes kundi lalo sa tradisyunal na pagdaraos ng Traslacion o kapistahan ng Itim na Poong Nazareno.

(Vince Pagaduan)