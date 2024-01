ALIW ang mga netizen sa isang pusa na akala mo ay nakipagbardagulan dahil duguan ang mukha pero ‘yun pala ay pinakialaman ang liptstick ng kanyang fur mommy at inilagay sa kanyang face.

Ipinost ng fur mom na si Cristy Madejo ang alagang pusa habang puno ng kanyang lipstick ang mukha nito.

Ipinakita sa mga larawan na ibinahagi ni Madejo sa isang Facebook group ang ginawa ng alaga sa kanyang naputol na lipstick.

Sabi ni Cristy, pauwi siya mula sa trabaho nang matagpuan niya si Kope na pula ang mukha habang nakahiga.

Natakot daw talaga siya dahil akala niya ay may masamang nangyari rito pero buti na lang gumalaw ang pusa at mukha namang okay.

Natawa naman ang mga netizen sa ginawa ng pusa.

“Gusto lang naman daw niya maranasang pumula meowmy.”

“Gusto lang naman po nya maglipstick kaso ‘di siya marunong kaya pinag-aaralan pa lang niya”

“Mahirap mambintang wala tayong ebidensya”

“Naalala ko na naman ‘yung pusa namin na white. Sumiksik yata sa ulingan tapos may nagtanong kung may lahi daw ba hehe he siamese una kong naisip puro uling katawan pati mukha eh.”

(Vince Pagaduan)