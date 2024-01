Peter Groseclose umukit ng marka sa winter sports

UMUKIT ng kasaysayan ang Filipino-American short track speed skater na si Peter Groseclose matapos makamit ang isang groundbreaking na tagumpay sa 4th Winter Youth Olympic Games sa Ganwon, South Korea kamakailan.

Ang kahanga-hangang pagsabak ng 16-anyos na si Groseclose sa 500m distance short track speed skating, kung saan nakuha niya ang overall fifth spot ay hindi lamang nagtulak dito sa pinakamataas na ranggo na natamo ng Pilipinas sa winter sports sa isang Olympic event kundi pinatatag din nito ang reputasyon ng bansa para sa kahusayan at dominasyon sa isang winter sports, sa kabila ng pagiging isang mainit na bansa.

Maliban sa pagtapos sa ikalima sa 500m, naitala din niya ang pangkalahatang pangatlong pinakamabilis na oras sa 36 kalahok na kasunod sa United States of America (USA) at China.

Ang Filipino-American na si Groseclose ang may pinakamataas na ranggo para sa Pilipinas sa winter sports sa isang Olympic event sa kanyang kahanga-hangang 5th-place finish sa 500m event short track speed skating.

Bilang karagdagan sa kanyang listahan ng tagumpay, nagtakda si Groseclose ng bagong pambansang rekord para sa Pilipinas na 1:26:19 segundo sa 1,000m short track speed skating sa Desert Classic Short Track sa USA noong Agosto 2023.

Noon namang Oktubre 2023, sinira ng promising skater ang Southeast Asian record, na nagtala ng 41.18 segundo sa 500m distance sa International Skating Union (ISU) World Cup 1 na ginanap sa Canada.

Ipinakita din ng speed skater ang kanyang mga kasanayan sa internasyunal na kompetisyon sa pamamagitan ng pag-secure sa ikaapat na pwesto sa 1,000m event sa ISU Junior World Cup sa the Netherlands noong Nobyembre at nagtapos sa ikaanim sa 500m na distansiya.

Nagsimula si Groseclose mag-skate sa edad na anim at sa nakalipas na walong taon ay inilaan niya ang kanyang panahon para sa pagsasanay partikular sa short track speed skating, isang sport na sumusubok sa bilis at teknikal na kakayahan ng skating ng mga kakumpitensiya nito.

Hindi tulad ng tradisyunal na long-track speed skating, ang mga kalahok ay nakikipaglaban sa isa’t isa sa halip na sa orasan. (Lito Oredo)