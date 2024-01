Nasungkit ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. ang pangako ng Vietnam na mag-supply ng hanggang 2 milyong tonelada ng bigas sa Pilipinas kada taon sa mas mababang presyo.

Nakapaloob ito sa nilagdaang Memorandum of Understanding (MOU) sa Rice Trade Cooperation ng Pilipinas at Vietnam.

Sa nasabing MOU, lilikhain dito ang framework para sa rice coope¬ration upang matiyak ang sustainable food supply sa gitna ng epekto ng climate change, pandemya at iba pang pangyayari sa mundo na makakaapekto sa dalawang bansa.

Pumayag ang Vietnam sa five-year trade commitment para suplayan ang mga pribadong sektor sa Pilipinas ng 1.5 million hanggang 2 million metric tons (MT) ng white rice kada taon sa “competitive and affordable price.”

Bukod sa bigas, nilagdaan din ang Understanding on Incident Prevention and Management in the South China Sea, MOU sa Cooperation in Agriculture and Related Fields, MOU sa pagitan ng Philippine Coast Guard (PCG) at Vietnam Coast Guard (VCG) on Maritime Cooperation, at Cultural Cooperation Program sa pagitan ng National Commission for Culture and the Arts ng Pilipinas at ng Ministry of Culture, Sports and Touris-m ng Vietnam para sa taong 2024-2029.

Sinaksihan ni Pangulong Marcos Jr. ang paglagda ng mga kasunduan sa bilateral meeting nito kay President Vo Van Thuong sa Hanoi. (Prince Golez)