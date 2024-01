Pauleen bongga regalo kay Vic sa 8th wedding anniversary 

Nag-celebrate ng 8th wedding anniversary sina Pauleen Luna, Vic Sotto ngayong January 30. At siyempre, super happy si Pauleen, lalo na at super bongga ang regalo niya kay Bossing, ha!

“8th wedding anniversary gift to my husband is my 1 week old Tia.

“Thank you Lord for all the blessings and milestones we’ve been hitting these past few days.

“Thank you for 8 peaceful years of marriage. I owe everything to You, Father,” sabi ni Pauleen.

Oo nga naman, wala nang hihigit pa sa regalong bunga ng pagmamahalan ni Pauleen sa kanyang Bossing.

At oo nga naman, parang kailan lang, pero walong taon na pala ang relasyon nila, at kahit minsan, hindi sila natsismis na namomroblema, ha! Na parang palagi lang masaya ang tahanan ng mga Sotto, lalo na noong nandiyan na si Tali, at ngayon ay si Tia naman.

Bongga naman! Sana all, nakakahanap ng tunay na pag-ibig.

(Dondon Sermino)