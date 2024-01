Isang low-budget na music video sa West Philippine Sea (WPS) ang umiikot sa lahat ng social media platforms para magkaroon ng kamalayan sa kalagayan ng mga mangingisda sa Masinloc, Zambales.

Ang video, na ginawa ng transparency at governance watchdog na Pinoy Aksyon, ay naantala ng ilang linggo dahil sa problema sa pagpopondo.

“Our group has no seed money to bankroll the production of the video so we decided to pool our meager resources and enjoined everyone not charge professional fees,” ayon kay Bency Ellorin, convenor ng Pinoy Aksyon.

Sinabi naman ni Neil Maristela, isang veteran events, video at stage director, na ang pagtitipon ng isang pangkat ng mga propesyonal na makikibahagi sa video “nang libre” ay hindi isang madaling gawain.

“We could only promise free food, transport and accomodation but no talent fees,” paliwanag ni Maristela at iginiit na napagkasunduan na ang lahat ay gagawa ng isang music video dahil sa kanilang pagmamahal sa bayan.

Sinabi ni Ellorin na pinili nila ang isla ng San Salvador sa Masinloc para kunan ng video dahil doon nakatira ang karamihan sa mga mangingisda na nakaranas ng harassment mula sa Chinese Coast Guard sa Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc.

Ang music video na pinamagatang ‘Lampara’ ay kinanta ng umuusbong na artist na si Justin Taller na naniningil ng makatwirang bayad dahil naniniwala siya sa adbokasiya.

Ang ‘Lampara’ ay naglalarawan sa kalagayan ng mga mangingisdang Masinloc na ang kabuhayan ay nakasalalay sa karagatan.

“The harassment at WPS, our seas, continues so they suffer from hunger. Naapektuhan ang kanilang mga pamilya,” ani Ellorin.

Binigyang-diin ni Maristela na ang video ay tungkol din sa katatagan, pag-asa at kagustuhang ipaglaban ang pag-aari ng sambayanang Pilipino.”

Ang video ay walang komersyal na halaga at inilaan lamang para sa kampanyang pang-edukasyon ng grupo sa West Philippine Sea.

Nagsagawa kamakailan ang Pinoy Aksyon ng interactive exhibit sa WPS sa isang Quezon City mall noong Nobyembre 2023.