Michelle Dee pinuyat ni Miss Thailand

Dalawang beses na-delay ang flight papuntang Manila ni Miss Universe 2023 1st Runner-up Anntonia Porsild.

Excited nga ang Thai beauty queen sa pagpunta dito sa Pilipinas dahil umaga pa nga lang ay nasa airport na siya sa Bangkok, Thailand para sa kanyang afternoon flight.

Binahagi naman niya sa social media ang kanyang kalungkutan na na-delay ang kanyang flight na dapat sana ay 6:00pm ang dapat ay arrival niya sa Pilipinas at naging 10:00pm.

Pero muli nga itong na-delay at naging 11:00pm na siya nakalapag sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 1.

Kahit ilang oras na na-delay ang flight ng kaibigan ay naghintay at napuyat si Miss Universe Philippines 2023 Michelle Dee para salubungin si Anntonia.

Kilig nga ang fans nang mag-post ang Miss Universe Philippines sa kanilang social media ng photo ng dalawang beauty queens.

Naghintay rin ang mga faney sa labas ng arrival area ng NAIA 1 kay Anntonia at hindi naman sila nabigo dahil pinuntahan sila ni Miss Thailand kasama pa si Michelle.

Nakipag-picture pa si Anntonia at pinagbigyan ang ilang selfie request ng fans.

Samantala ang welcome dinner naman for Anntonia ay naging Tuesday na at kasabay ng pa-presscon sa kanya.

Exciting!

(Byx Almacen)