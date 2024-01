MAY sadyang husay at galing.

Ganito ilalarawan ang isang medical technician at artist na ito mula sa Cavite.

Siya si Chennie Tan Felix, 26-anyos at tubong Carmona, Cavite. Kasalukuyan siyang medical technologist sa Chinese General Hospital and Medical Center sa Maynila.

Kamakailan lang ay ibinida niya online ang kanyang mga artwork sa bilao (winnowing tray).

Ayon kay Chennie, nagsimula ang paggamit niya ng bilao bilang canvas noong kasagsagan ng pandemya dahil naubusan siya ng board.

Hanggang sa tinuloy-tuloy na niya na ang paggamit nito hindi lang dahil ‘unique’ ito kundi dahil nakita niya rin na simbolismo at bahagi ito ng kultura natin bilang Pilipino.

“But then I found it very maka-Filipino, kasi sa atin po nagmula ang paggawa ng bilao kaya naman ‘nung nalaman ko ‘yung history ng bilao lalo po akong sinipag, na-inspire magpaint,” dagdag pa niya sa isang panayam.

Karaniwan sa mga tema o subject ni Chennie sa kanyang bilao artwork ay ang kasaysayan, kultura, at iba’t ibang landscape na matatagpuan sa bansa.

Punong-puno ng kulay at buhay ang bawat bilao na kanyang ipininta na talaga namang sinaluduhan sa galing!

(Moises Caleon)