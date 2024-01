HINDI sa kanyang mga anak kundi sa mga alaga niyang aso at pusa ipinamana ng isang matandang babae ang kanyang $2.8 milyon o katumbas na P159 milyon na kayamanan.

Kinilala siya bilang Ms. Liu mula sa China na tumanggi ring isapubliko ang kanyang edad.

Pinapalitan niya ang kanyang last will dahil ayaw niyang pamanahan ang kanyang mga anak na nagbalewala at hindi man lang dumalaw sa kanya sa panahon ng kanyang katandaan.

Nagalit umano ang matandang babae sa kanyang mga anak dahil pakiramdam niya ay pinabayaan siya ng mga ito at hindi man lang siya nasilip para alamin ang kanyang kalagayan kahit noong nagkakasakit siya.

Mas mabuti pa aniya ang kanyang mga alagang aso at pusa na kasama niya sa buhay at naging taga-aliw sa mga oras na nalulungkot siya dahil sa pag-iisa.

Hindi pinapayagan sa China ang pagpapamana ng mga ari-arian o kayamanan sa hayop kaya nasa pamamahala ng administrasyon ng isang local veterinary clinic ang iniwan ni Ms. Liu para sa kanyang mga alagang hayop

“Liu’s current will is one way, and we would have advised her to appoint a person she trusts to supervise the vet clinic to ensure the pets are properly cared for,” ayon kay Chen Kai, opisyal mula sa Will Registration Centre headquarters sa Beijing.

“There are alternatives to solve this issue,” dagdag nito.

Inalerto rin umano ng center si Ms. Liu na delikadong ipamahala sa veterinary clinic ang iiwanan niiyang kayamanan.

“We told Auntie Liu that if her children change their attitude towards her, she could always alter her will again,” giit ni Kai.

(Carl Santiago)