Magandang campsite sa Tanay

Trip mo bang mag- camping kasama pamilya o mga kaibigan? Pansamantalang lumayo sa ingay ng siyudad na balik na ulingayon sa malalang traffic? At isa pa, parang nakakasawa na rinang city view, boring at wala ng excitement.

Kaya para maiba, masarap subukan ang glamping na mas glamoroso sa ordinaryong camping kungsaan nakadugtong ang gagagamiting tent sa kotse o pickup truck o simpleng campingkung saan nagse-setup ng basic tent na pahingahan. Why not try ang iba’t ibang trusted camping site sa Rizal.

Oo maraming magagandang place sa Rizal na madalas dayuhinng mga mahilig sa kakaibang adventute. Super nature trip at hindi kalayuan sa Metro Manila. Maayos ang daan, malamig at unlimited ang sariwang hangin.

Halina na at pasyal na kayo dito para marelax ang mga mata at kumalma ang isip.

Sakto ang super lamig na weather ngayon na mas preskokumpara sa Metro Manila. Kung nasa 25 degrees Celsius ang Metro Manila, pumapalo sa 18-20 degrees Celsius sa Tanay.

Oh saan ka pa! Hindi na kailangang mag-Baguio dahil sa Tanaylang ay ‘Baguio feel’ na din.

Sabi nga ng weather bureau, binabalot pa ng malakas naHanging Amihan ang

Luzon at magtatagal ito sa mga susunod pang linggo kaya samantalahin ang malamig na panahon para sa hayahay na road trip at bonding kasama ng buong pamilya at barkada.

Narito ang ilan sa mga camping site na patok sa Rizal.

The Pinehills Farm

May lawak na 3.5 ektaryang pasyalan at swak sa mahilig sacamping. Makikita ito sa kahabaan ng Marilaque Highway. Perfect ang view na parang abot-kamay lang ang Sierra Madre mountains. May bonus ka pa na sea of clouds kapag nasaktuhanmo ang magandang panahon. At dahil isa itong farm land, may mini zoo na makikita ang iba’t ibang mga alagang hayop gayang kabayo, mga itik, gansa at iba pa na tiyak na kalulugdan ng mga bata.

Ang sarap libutin ng lugar at humiga sa malamig na damuhanhabang nakatingin sa kalangitan. Super relaxing ang hampas ng malamig na hangin, pakinggan ang mga huni ng ibon at ang pagaspas ng mga dahon ng puno na parang kumakanta.

Madalas ako dito dahil perfect spot ito kapag trip kongmamamasyal at magpahangin.

Sa halagang P150 pwede mo nang maikot ang buong farm. At kung bitin ka at gusto mong mag- overnight stay, walangproblema dahil kumpleto sila ng mga tent na maaring rentahan. Mayroon din sila guest house na for rent kung mas feel mo ang indoors. Maaring i-check ang kanilang FB page o mag-inquire sa 09701419727.

Ten Cents to Heaven Leisure Camp

Bukod sa camping o glamping. Maraming amenities ang Ten Cents to Heaven gaya ng swimming pool, zipline at ang bagonilang Air Gun Firing Range.

Ngayong Enero ay may day tour package sila na ino-offer for a limited time. Kasama na dito ang plated lunch, access to swimming pool at hanging bridge at day use ng kanilang cozy cabana sa halagang P 2,099.

Perfect place sa team building events dahil sa malawak nilangspace. Napapaligiran ng mga pine trees ang lugar at maramingflowering plants na para kang nasa Baguio.

Kung walang dalang pagkain, no worries dahil may restaurant na pwedeng kainan.Maraming food choices at garantisadongmasarap.

Matatagpuan sila sa Sitio Mayagay II Marcos Highway, Tanay.

Epic Parc and Rainforest

Ang ganda sa Epic Parc dahil tanaw mo ang 180 degrees perfect view ng Laguna Lake. May kakaibang vibe sa lugar dahil para kang nasa tuktok ng bundok pero hindi ka naman nag-trekking o lumakad ng malayo.

Solid ang nature trip dahil super lamig at lakas ng hangin lalo nasa gabi.

Presyong pangmasa pero super sa ganda at pampamilya. Swakdin sila sa picnic o chillax time dahil open sila sa day tour. Sabinga na fresh air is the best kind of luxury kaya gora na kayo dito. Matatagpuan sila sa Sampaloc Rd., Tanay.

Tinipak River and Rock Formation

Kakaibang adventure kapag napadpad ka sa Mount Daraitan, Tanay. May kasamang trekking therapy pero sulit lalo na kapag natanaw mo na ang paraiso at kilalang Tinipak River na napapaligiran ng mga dambuhalang limestone rock formation. Ideal escape ito for a relaxing getaway.

Mapapahanga ka sa ganda ng paligid sa Daraitan. Maraming maliliit pero mababaw na ilog na kailangang tawirin bago ka makarating sa lugar. Mas okay kung may dalang sasakyan pero mas exciting kung DIY o do it youself lalo na kung super adventure ang hanap mo.

Ang sarap mag-camping sa tabing ilog dahil kahit anong oras ay pwede kang magtampisaw. Maraming camping site sa lugar na pwedeng pagpilian. May Tinipak River kabin accomodation for two pax sa halagang P4800 kasama ang ang activities at amenities. Kailangan may booking dahil bawal ang walk-ins. I-check ang kanilang FB page para sa detalye at inquries.