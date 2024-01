Papatawan ng mas mabigat na kaparusahan ang mga alagad ng batas na masasangkot sa pagtata¬kip ng mga ebidensiya o umaaktong kasabwat sa kasong drug trafficking at iba pang karumal-dumal na krimen.

Nakapaloob ito sa inihaing House Bill (HB)7972 ni Bicol Saro Party-list Rep. Brian Raymund Yamsuan na kung saan aamiyendahan nito ang Article 19 ng Revised Penal Code upang isama rito ang “persons in authority” na umaaktong “accessories” o kasabwat sa paggawa ng karumal-dumal na krimen.

“Law enforcers and other persons in authority are responsible for maintaining public order and preventing crime. They should be held to a higher standard of beha¬vior and conduct as protectors of the people. Thus, when they turn out to be the problem themselves by acting as accessories to the commission of heinous crimes, they become hoodlums in uniform who deserve to be severely punished under the law,” ayon sa panukala.

Sa ilalim ng panukala, papatawan ng kaparusahang hanggang 20 taong pagkakulong mula sa kasalukuyang 12 taon ang masasangkot bilang accessories sa mga heinous crime.

(Eralyn Prado/Billy Begas)