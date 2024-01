Lala Sotto may favorite sa show ni Vice

Siyempre loyal si MTRCB Chairwoman sa ‘Eat Bulaga’ show ng tatay niyang si Tito Sotto, pero hindi niya ikinailang nanonood din siya ng ‘It’s Showtime’ ni Vice Ganda.

Bilang head naman kasi ng MTRCB ay nanonood daw talaga siya ng lahat ng shows.

Pero sa courtesy call sa kanya ng officers and members ng SPEEd (Society of Philippine Entertainment Editors), nabanggit niyang may favorite segment siya sa noontime show nina Vice, Ogie Alcasid, Vhong Navarro, Anne Curtis, Kim Chiu, Amy Perez, at iba pa.

“I like ‘yung isang segment nila. Natutuwa ako. ‘Yung ‘EX-pecially For You’.

Biniro pa nga namin si Chairwoman Lala kung alam ba ng nanay niya na nanonood siya ng ‘It’s Showtime’ at natawa siya.

Pero bilang head nga ng MTRCB ay tama lang naman na hindi siya namimili ng shows na panonoorin kahit katapat pa ng ‘Eat Bulaga’, ha!

‘Yun na!

(Jun Lalin)