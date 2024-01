LABAS ang mga coffee lover diyan dahil tiyak na magugustuhan ninyo ang kapeng ito!

Viral ngayon sa social media ang kakaibang paraan ng pagtitimpla ng kape sa bansang Turkey. Pinost ito ng Facebook Page na ‘UNILAD’ kung saan mapapanood ang isang kelot na naghahanda ng kape pero hindi sa kalan o electric kettle kundi sa buhangin.

Sa video makikita na dahan-dahan niyang iniikot sa buhangin ang lalagyan ng kape at mapapansin na unti-unti itong kumukulo!

Ayon sa paliwanag ng uploader, ang pan o container na nilalagyan ng buhangin ay mainit kaya naman ito ang nagsisilbing heater na kanilang nakokontrol depende sa nais nilang temperatura.

Isa ito sa ancient tradition na isinasagawa sa Turkey lalo na sa pagtitimpla ng kape na talaga namang kilala sa mundo.

Dahil dito, umani ang video ng halos 2.5 milyong views at libo-libong komento mula sa madlang peeps.

Gaya na lamang ni Natasha Proles na aniya ay “I don’t drink coffee but I definitely would drink that.”

“I love coffee, I’ll have to try this someday. The sand grains and air between them gives the pot heat insulation,” pagbabahagi ni Matt Jasa.

Say naman ni Rachael Gailliot, “That’s one of the strongest coffee I’ve ever tried.”

“The best coffee in the world is Turkish coffee in the sand,” hirit pa ni István Floruta.

Ikaw, titikim ka ba nito?

(Moises Caleon)