Justin Brownlee abangers kapalaran sa FIBA Asia Cup

MAGBABALIK si Justin Brownlee sa kanyang tungkulin sa Gilas bilang itinalagang naturalized player bagaman hindi pa tiyak ang kanyang kapalaran kung makakapaglaro dahil hinihintay pa ang desisyon ng namamahala sa basketball sa buong mundo na FIBA ukol sa pagiging kwalipikado sa mga darating na internasyunal na torneo patungo sa 2024 Paris Olympics.

Ito ang sinabi ni Samahang Basketball ng Pilipinas (SBP) President Al Panlilio sa pagdalo nito sa matagumpay na Philippine Sportswriters Association (PSA) Awards Night, Lunes ng gabi sa Diamond Hotel, kung saan kabuuang 140 na atleta ang binigyang pagkilala sa pagtulong sa pagpapalakas sa sports sa Pilipinas.

“We’re talking here of the next four years,” sabi ni Panlilio na kasamang dumating ang pinangalanan nitong matagal na magiging head coach ng Gilas Pilipinas na si Tim Cone.

Inihayag naman ng SBP ang pagkakasama ng mga young big men na sina Kai Sotto at AJ Edu, kasama ang UAAP star na si Kevin Quiambao sa listahan ng mga manlalaro habang ang national squad ay nakatakdang sumabak sa FIBA Asia Cup 2025 Qualifiers ngayong Pebrero.

Pormal na pinangalanan ng SBP si Cone bilang bagong head coach ng Gilas nitong Lunes.

Ang 7-foot-3 na sina Sotto at Edu, na naglaro para sa Gilas sa FIBA World Cup nakaraang taon sa Manila, ang mga mamumuno sa front court, kasama si Quiambao, na nitong weekend ay tinulungan ang Strong Group Athletics na pumangalawa sa katatapos lang na 33rd Dubai International Basketball Championship.

Kasama rin sa 12-man list ang Filipino-American wingman na si Dwight Ramos, PBA stars Scottie Thompson at Jamie Malonzo ng Barangay Ginebra, seven-time league Most Valuable Player June Mar Fajardo at CJ Perez ng San Miguel, ang Meralco guard na si Chris Newsome at TNT gunner na si Calvin Oftana.

Ang Gilas ay magkakaroon ng wala pang tatlong linggo upang maghanda bago sumabak sa aksiyon sa unang window ng FIBA Asia Cup Qualifiers.

(Lito Oredo)