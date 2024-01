Joshua, Pepe nakisali: Billy, Luis sinurprise si Vhong

Naging trending topic ang birthday prod ni Vhong Navarro sa ‘It’s Showtime’ dahil muling nagsama ang Kanto Boys.

Bongga nga ang naging birthday celebration ng isa sa mga original host ng Kapamilya noontime show na nagsimula sa pagkanta ng ‘O Pare Ko’ ng Eraserheads.

Sinundan ito ng isang solo dance performance ni Vhong hanggang sa surpresang lumabas ang mga co-member ni Vhong sa Kanto Boys na sina Billy Crawford, Luis Manzano.

Sumayaw pa ang tatlo ng theme song ng variety show ni Luis na ‘It’s Your Lucky Day’ at ng hit dance song ng kanyang amang si Edu Manzano na ‘Papaya’.

Nagtilian naman ang audience nang patugtugin ang mga kantang ‘One More Chance’ at ‘I’ll Never Go’ na related sa isa pang member ng Kanto Boys na si John Lloyd Cruz.

Pero imbes na si Lloydie ang lumabas ay si Lods ang nagpakita.

Lods ang character ni Pepe Herrera sa pelikulang ‘Rewind’.

Kahit wala ang original Lloydie ay nag-perform pa rin ang apat at after ng performance nila ay ang kamukha naman ni Lloydie na si Joshua Garca ang pumalit kay Pepe.

Game naman si Joshua na sumayaw kasama ang Kanto Boys.

After ng opening birthday prod ay pinaliwanag ni Vhong kung bakit wala si Lloydie.

Ayon kay Vhong, dapat daw talaga kumpleto ang Kanto Boys kaya lang daw ay may nangyari kay Lloydie kaya biglaang kinuha sina Pepe at Joshua na pinasalamatan naman niya.

(Byx Almacen)