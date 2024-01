Jerwin Ancajas hinay lang sa mga sparring session

HABANG papalapit nang papalapit ang inaabangang pagsuntok sa world title ng dating kampeon na si Jerwin “Pretty Boy” Ancajas, unti-unti na nitong nakakamit ang inaasam na diskarte sa nalalapit na bakbakan kay World Boxing Association (WBA) bantamweight titlist Takuma Inoue sa Pebrero 24 sa Ryogoku Kokugikan National Sumo Arena sa Tokyo, Japan.

Malaking tulong ang naibibigay ng kapwa World No.1 challenger na si Vincent “Asero” Astrolabio sa paghahanda ni Ancajas upang maagaw ang korona ng nakababatang Inoue, kapatid ni undisputed junior-featherweight champion “The Monster” Naoya Inoue.

Patuloy na binubuo ng 32-anyos mula Panabo City, Davao del Norte ang kanyang istratehiya a Survival Camp sa Magallanes, Cavite na nakikipagpalitan ng kamao kina undefeated junior-featherweight boxer Alex Santisima, Jr., na may nakahain din laban kontra kay Subaru Murata sa Marso 2 sa Korakuen Hall sa Tokyo, unbeaten super-bantamweight Bryl Bayogos na parehong taga Sanman Promotions, Marvin Esquerdo at si Astrolabio na naghihintay ng magwawagi sa World Boxing Council (WBC) championship bout nina champion Alexandro “Peque” Santiago at Junto Nakatani na co-main event bout sa Ancajas-Inoue title.

“Pababa na iyung rounds namin pagdating sa sparring. [Bale] tumatakbo siya kasama iyung circuits, bag at mitts din,” pahayag ni head trainer at manager Joven Jimenez sa mensahe nito sa Abante Sports kahapon.

“Intense po ang kanilang sparring, pero hindi naman bugbugan nang husto dahil pinapagaya namin kay Vincent iyung style ni Takuma,” dagdag ni Jimenez, na ipinagpatuloy ang pagsasanay ni Ancajas sa Pilipinas matapos makansela ang unang planong bakbakan noong Nobyembre 15 matapos magkaroon ng rib injury ang defending Japanese titlist sa ensayo.

Nakahanda nang ipamalas ang kanyang mga itinatagong galaw kontra kay Inoue na nakuha ang bakanteng titulo kay Liborio Solis noong Abril 8 sa pamamagitan ng unanimous decision sa Ariake Arena, habang nakipagsanay rin ang dating long-time IBF super-flyweight titlist sa Philippine National Boxing team para sa ilang sesyon ng sparring kasuntukan sina Tokyo Olympics silver medalist Carlo Paalam at iba pang national boxers.

Galing sa impresibong knockout victory si Ancajas laban kay Colombian boxer Wilner Soto na pinayuko sa pamamagitan ng fifth round technical knockout noong Hunyo 24 sa Minneapolis, Minnesota. (Gerard Arce)