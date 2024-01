Jalen Green, Houston ipinagpag LA Lakers

NAGSABWATAN sina Jalen Green at Alperen Sengun para ihatid ang Houston Rockets sa 135-119 win laban sa ini-host na si LeBron James at Los Angeles Lakers Lunes ng gabi.

Umiskor si Fil-Am Green ng 34, sinegundahan ng 31 ni Sengun. May 20 points pa off the bench si Cam Whitmore, tumapos ng 18 points, 9 rebounds si Jabari Smith, Jr. sa balik matapos lumiban ng apat na laro dahil sa sprained left ankle.

Halos pareho ng stat line sina Green at Sengun, may tig-12 rebounds at tig-7 assists.

Natagpas ang two-game winning streak ng Lakers sa kabila ng tig-23 markers nina James, Anthony Davis at D’Angelo Russell.

Dalawang gabi matapos ang 145-144 double-overtime win sa Golden State noong Sabado, mukhang naubusan ang LA pagdayo sa Houston.

Naiwan ng hanggang 30 sa second half ang Lakers pero naglunsad ng 20-5 run tampok ang 3-pointer ni LeBron para ilapit sa 121-111 kulang 4 minutes pa.

Kinubra ng Rockets ang sumunod na 6 points – tatlo kay Green – at inilabas na ng Lakers ang kanilang starters.

Sa bukana ng fourth, bagsak si James nang tamaan sa mukha ni Dillon Brooks sa isang rebound play. Ilang sandali ding nakadapa si LeBron bago tumayo at nanatili sa laro.

Natawagan ng flagrant foul 1 si Brooks.

(Vladi Eduarte)