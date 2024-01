ICTSI nasungkit 25 taong kontrata ng PPA sa Iloilo port

IPINAGKALOOB ng Philippine Ports Authority (PPA) sa International Container Terminal Services Inc. (ICTSI) ang Notice of Award para sa 25 taong pamamahala sa Iloilo Commercial Port Complex (ICPC).

Nagkakahalaga ang proyekto ng P10,529,133,911.03 at iginawad ito ng Bids and Awards Committee for Port Terminal Management Contracts ng PPA sa ICTSI noong Lunes.

Sa ulat, P4,722,287,110.89 ang computed concession fee ng proyekto habang P5,806,846,800.14 naman ang halaga ng port development.

Isasailalim muna ang kontrata sa pagsusuri ng Office of the Government Corporate Counsel bago ito pirmahan at bigyan ng Notice to Proceed.

Nakasaad sa kontrata na dapat magbayad ang ICTSI ng 20% ng taunang kabuuang kita sa PPA sa unang limang taon.

Kasunod nito ang isang fixed concession fee sa ikaanim hanggang ika-10 taon na susundan naman ng mga incremental increase batay sa consumer price index tuwing tatlong taon mula sa ika-11 hanggang ika-25 taon.

(Issa Santiago)