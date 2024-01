Goma ‘di pa handang magkaroon ng apo

Easy and cool dad si Congressman Richard Gomez sa nag-iisang anak nila ng misis na si Lucy Torres-Gomez.

Ang advice nga ni Goma kay Juliana ay huwag magmadali at i-enjoy lang ang buhay.

Mahigpit ba siya sa anak?

“Hindi naman. Tama lang, especially now that she’s matured na rin. Eh 23 years old na rin siya.

“Relax lang kami ni Lucy,” sey ni Goma.

May boyfriend na si Juliana, si Miggy Bautista, na katulad ng dalaga ni Goma ay isa ring fencer.

Nang tanungin nga namin si Goma tungkol sa boyfriend ni Juliana, ikinuwento niya na dahil fencer din ito like him and Juliana ay nakakalaro niya ito sa fencing.

“Fencer din siya kaya nakakalaro ko siya sa fencing.

“Madalas siyang dumadalaw. Wala namang problema,” sey ng actor-politician.

Hindi rin ikinaila ni Goma na sinasabihan niya ang dalawa na huwag masyadong seryoso huwag magmadali.

“Ang importante hindi ko sila pinipigilan,” tsika pa ni Goma.

Pero hindi ba sila excited ni Lucy na magkaroon na ng apo?

“Bata pa si Juliana, ikaw talaga!” sabi pa ni Goma na tatawa-tawa.

‘Yun na!

(Jun Lalin)