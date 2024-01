Ginang todas; Mister, 3 anak sugatan sa bus-trike salpukan

NASAWI ang isang ginang habang malubhang nasugatan ang kanyang mister at tatlo nilang anak nang banggain ng isang pampasaherong bus ang sinasak­yan nilang tricycle at magulu­ngan pa ng truck ang una sa Silang, Cavite noong Lunes nang gabi.

Sa ulat, idineklarang dead on arrival sa Estrella Hospital si Brendalin Bagguilan, 31-anyos, dahil sa tinamo nitong matinding pinsala sa ulo at katawan matapos tumilapon mula sa tricycle at saka nagulungan ng truck na minamaneho ni Carlo Jay-Rhon Paraisa, residente ng Barangay Del Monte, Quezon City.

Samantala, isinugod naman sa Tagaytay Medical Center ang live-in parner niya na si Joward Landoy, 28-anyos, construction worker at driver ng tricycle at tatlong anak ni Bagguilan na may edad 2, 2 at 4 dahil sa tinamo nilang mga sugat at bali sa katawan.

Ayon sa mga awtoridad, nangyari ang insidente sa kahabaan ng Aguinaldo highway sa Barangay Lalaan 1st sa Silang Cavite bandang alas-7:20 nang gabi habang kapwa bumabagtas dito ang tricycle at pampasaherong bus ng DLTB Co. na may plakang ABG 2848 na minamaneho ni Diosdado Cotoner, 49-anyos. Tinatahak naman ng truck ang kabilang linya patungo sa Tagaytay City.

Nabangga umano ng bus ang likod ng tricycle kaya tumilapon ang mga pasahero habang para­ting ang truck na nakasagasa pa kay Bagguilan.

Sasampahan ng kaukulang kaso ang driver ng bus at truck. (Gene Adsuara)