Carla natakot ‘di i-renew ng GMA-7

Ang tagal nang natapos ang kontrata ni Carla Abellana sa GMA-7, kaya aminado ang aktres na kinabahan siya, na baka hindi na siya i-renew ng Kapuso Network.

Sa chikahan nga noon kay Carla, nang lumipat siya ng talent management (All Access to Artists, Inc.), nasabi nga niya na naghihintay lang siya ng senyales.

May mga chika nga noon na baka lumipat na siya sa ABS-CBN, na kesyo makakasama siya sa ‘Batang Quiapo’ ni Coco Martin.

Pero, ‘yun nga, tapos na ang haka-haka, dahil Kapuso na nga siyang muli.

Ang bongga nga ng pagpirma niya ng kontrata sa GMA-7, dahil present talaga ang lahat ng mga Kapuso bossing, sa pangunguna nina Atty. Felipe Gozon, at Atty. Annette Gozon-Valdes.

“Relieved. More on relieved talaga, eh. Sa akin, parang ang haba ng panahon na hindi ako… kumbaga question mark pa, eh. Parang teka, iri-renew ba ako ng GMA? Kapuso pa rin ba ako? Lilipat na ba ako ng network? Ano bang nangyayari? Bakit natatagalan?

“So talagang may period na… hindi naman sa kinuwestiyon ko ang aking career, pero talagang kinabahan ako.

“So ayun, nag-renew na nga, so relieved talaga. More on relieved talaga. Na yes, sure ako na gusto nila akong i-renew, gusto nila akong maging Kapuso pa.

“So, worth it lahat ng time, worth it lahat ng pinagdasal, pinagpuyatan, pinag-isipan ng mabuti, kaya nakakahinga na ako ng maluwag,” sabi ni Carla.

Well, sa panahon ngayon, kakabahan ka talaga kapag hindi ka na inalok ng kontrata ng isang malaking kumpaniya, kaya mapalad si Carla, na mahal pa rin siya ng GMA-7, at sunod-sunod nga ang mga proyekto niya.

Imagine, bukod sa ‘Stolen Life’ with Beauty Gonzalez, heto at may bago na naman siyang serye, ang ‘Widow’s War’ naman with Bea Alonzo.

Bongga, ‘di ba?