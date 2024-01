MALUBHANG nasuga­tan ang isang 29-anyos na dalaga matapos itong atakehin at sakmalin ng pating ang kanan niyang binti sa Sydney Harbor sa Australia noong Lunes nang gabi.

Lumalangoy ang biktimang si Lauren O’Neill sa Elizabeth Bay, halos dalawang kilometro ang layo mula sa makasaysayang Sydney Opera House nang atakehin at kagatin ng pating ang kanyang kanang binti.

Ayon sa New South Wales police, luray ang kanang binti ng biktima pero nagawa pa rin nitong makasampa sa dalampasigan.

“She was trying to climb in and behind her was her leg, which was completely open and full of dark red blood behind her,” ayon sa residenteng si Michael Porter.

Agad aniya itong nilapatan ng pang-­unang lunas ng kapitbahay nilang veterinarian at saka dinala sa ospital.

Matagal na umanong lumulutang sa lugar ang kuwentong may mga pating na namumugad sa lugar pero ito ang unang pagkakataon na nakumpirma nila ito.