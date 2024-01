Barbie panalo pagtaray kay Claudine

Hindi makapaniwala si Barbie Forteza na minsan na pala niyang natarayan si Claudine Barretto, ha!

Nahalungkat nga ni Barbie ang isang video ng proyekto na pinagsamahan nila ni Claudine noong 2010.

Lokang-loka, at panay ang tili niya sa palitan nila ng dialogue ni Claudine.

Sa kuwento kasi, gumaganap si Claudine bilang stepmother ni Barbie. Siyempre, hindi bet ni Barbie ang bagong babae na papalit sa kanyang nanay.

At oo nga, bongga ang pagtataray niya kay Claudine, na inakusahan niyang mukhang pera, na kaya lang pumatol sa kanyang ama ay dahil gustong magkaroon ng magandang buhay.

“And this was back in 2010. Natarayan ko na pala ang nag-iisang Ms. Claudine Barretto noong 13 years old ako.

“Grabe lang. Ang surreal!” sabi ni Barbie.

At dinig na dinig nga ang mga chika ni Barbie habang pinapanood ang eksena nila ni Claudine.

“Oh! Oh! Grabe! Ganito pala role ko dito.

“Oh my God! Oh sheeeeee!

“Ang bilis mag-dialogue ni girl.

“Oh, gosh! Ganito pala ang role ko dito. Oh my gosh!

“My gosh! Hahahahaha!” tumitiling chika ni Barbie.

Well, at least, bata pa lang si Barbie, kitang-kita mo na agad na mahusay siyang artista na kahit sikat na sikat si Claudine noong mga time na `yon, hindi siya nagpakabog sa eksena nila, ha!

Bongga!

(Dondon Sermino)