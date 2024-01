Tumaas ng P30 kada kilo ang presyo ng freshwater fish batay sa monitoring ng Department of Agriculture (DA).

Nito lamang January 15, tumaas sa P250 ang presyo ng bangus mula sa P150-P220.

Umakyat naman sa P170 kada kilo ang tilapia mula sa P110-P160 noong nakaraang dalawang linggo.

Ang mababang suplay ng mga saltwater fish ang nakikitang dahilan sa pagtaas ng demand sa mga isdang tabang.

Tulad ng galunggong nasa nasa closed fishing season kaya mababa ang suplay.

Unang sinabi ng DA na nais nilang maibalik sa P50 hanggang P70 ang kada kilo ng bangus.

Nitong nagdaang araw ay ipinahayag ng Laguna Lake Development Authority na binabalak nilang buksan ang ilang lugar sa Laguna Lake para sa aquaculture business.

“The carrying capacity of the lake is 9,200 hec¬tares for captive fishing. There are areas there that are not occupied,” saad ni LLDA department management Engr. Jun Paul Mistica.

Kung magagamit ang ibang bahagi ng lawa, binanggit ng opisyal na mapapataas ang produksyon ng pagkain sa bansa, partikular ang harvest ng isda.

“In that way, food production will increase in Laguna Lake because more than a thousand hectares will be filled with fish, so it will help our food pro-duction,” wika ng LLDA official. “We are in the right season now; the fish will grow, El Niño is coming, and we have a lot of fish.” (Natalia Antonio)