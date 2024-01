KINUMPIRMA ng Philippine National Police (PNP) na isang balasahan ang nakaumang sa liderato ng pambansang pulisya bunsod ng nakatakdang pagreretiro ng ilang matataas na opisyal.

“As a matter of regular movement, we will expect in the coming days na magkakaroon ng movement and transfer ng mga senior officer para punan ang mga mababakanteng posisyon sa PNP,” paliwanag ni PNP spokesperson Police Col. Jean Fajardo.

Nangunguna aniya rito si Lt. Gen. Rhodel Sermonia, deputy chief for administration at No. 2 sa pinakamataas na opisyal sa PNP na nagretiro noong Enero 26.

Kabilang sa mga posibleng pumalit kay Sermonia sina Lt. Gen. Michael John Dubria, deputy chief for operations, No. 3 sa PNP; at Maj. Gen. Emmanuel Peralta, hepe ng directorial staff at ikaapat sa pinakamataas na opis­yal sa PNP.

Samantala, anim na senior officer mula sa Office of the PNP Chief ang itinalaga sa Personnel Holding and Accounting Unit (PHAU) epektibo noong Lunes at ito ay sina Maj. Gen. Arthur Bisnar, Brig. Gen. Narciso Domingo, Brig. Gen. John Guyguyon, Brig. Gen. Roderick Mariano, Brig. Gen. Nicolas Torre III at Col. Marc Anthony Baun.