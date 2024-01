Atlanta liyamado sa NBA pustahan

DEHADO ang Los Angeles Lakers pagharap nila sa Atlanta Hawks sa 2023-2024 NBA regular season, ngayong araw, markado sa NBA bettors ang Atlanta Hawks na may 1.54 odds kontra sa 2.55 ng Lakers na sadsad sa kanilang huling laro.

Para makadikit ang tropa ni four-time NBA Most Valuable Player (MVP) LeBron James sa dibidendo ay dapat may plus 4.5 ang Lakers para maging 1.93 at 1.92 naman ang sa Hawks, nasa 11th place ang Atlanta sa Eastern Conference tangan ang 19-27 karta at pakay nilang ilipad ang pangalawang sunod na panalo upang mapalakas ang tsansa na sumampa sa magic eight.

May 24-24 record naman ang LA Lakers at nakatambay sila sa ninth place sa Western Division, maliban kay four-time champion James, sasandalan din nila sa opensa sina Anthony Davis at D’Angelo Russell.

Ang ibang teams na liyamado sa dibidendo ay ang Boston Celtics, New York Knicks at Chicago Bulls, malayo ang agwat ng dibidendo ng Celtics sa Indiana Pacers, may 1.41 kontra 3.05 ayon sa pagkakasunod.

Katapat ng Knicks (1.56) ang Utah Jazz (2.50) habang kalaban ng Bulls (1.39) ang Toronto Raptors (3.10). (Elech Dawa)