Arado itinalagang ‘Captain Kath’

ITINALAGANG bagong team captain ang matinik sa depensa na si libero Kathleen Faith Arado para sa PLDT High Speed Hitters sa 7th season ng Premier Volleyball League (PVL) All-Filipino Conference simula Pebrero 20 sa Smart Araneta Coliseum.

Babansagan bilang ‘Captain Kath’ ang 5-foot-5 floor defender na tubong Iligan City, Lanao del Norte sa panibagong season na isa sa mga bokal ang pananalita at sandalan ng depensa ng PLDT.

“Since nagre-recover pa si Mika (Reyes), we decided we need a new captain and we picked Kath. She’s been our defensive anchor and vocal leader. ‘Yan siya sa loob ng court,” pahayag ni PLDT head coach Rald Ricafort.

Maituturing na bagong klase ng pamumuno ang dadalhin ng 25-anyos na UAAP Season 77 Rookie of the Year, two-time UAAP Best Digger, Best Reciever at Best Libero para sa Speed Hitters.

“Picking Kath Arado as the new team captain is a strategic move. Her ability to communicate inside the court and her unrelenting energy make her a perfect fit for the position. She leads by example, on and off the court, and her teammates respect and admire her,” eksplika ni Ricafort.

Mas mapapadali ng mga setter ng PLDT na sina Rhea Dimaculangan at Kim Fajardo ang pagmamahagi ng bola mula sa mahusay na receive at depensa galing kay Arado upang mabigyan ng matinding atake sina spikers Savannah Dawn Davison, Kim Kianna Dy, Jovelyn Prado, Fiola Ceballos, Jules Samonte, Erika Santos at bagong player na si Shiela Kiseo, habang nakahanda rin sa quick sets at hits sina middle blockers Dell Palomata, Rachel Austero, Jessey De Leon, at Majoy Baron, habang nagpapagaling pa si Reyes sa inoperahang kaliwang braso.

Idinagdag ng PLDT sina Dy, Fajardo at Baron sa free agency matapos mabuwag ang kanilang koponan na F2 Logistics Cargo Movers, habang binitawan nila sina Anj Legacion, Mary Ann Mendrez, Michelle Morente at Lutz Malaluan.

Sa nagdaang second All-Filipino ay tumapos sa fifth place ang PLDT na may 7-4 rekord, gayundin sa Invitational Conference, habang nabitin ito sa medal standings noong first All-Filipino sa fourth place, kung saan naghahanap pa ng unang medalya ang koponan sapol ng sumali noong 2021 Open Conference.

(Gerard Arce)