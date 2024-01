Nanindigan ang Armed Forces of the Philippines (AFP) na hindi na kaila¬ngang magsagawa ng loyalty check sa kanilang hanay sa gitna ng palitan ng maaanghang na salita sa pagitan nina Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. at former President Rodrigo “Digong” Duterte

“Ang statement po ng [AFP Chief of Staff General Romeo Brawner Jr.] is there is not even a need for a loyalty check,” pahayag ni AFP spokesperson Colonel Francel Padilla sa isang press conference.

Tinanong ang nasabing opisyal kung mayroon silang natutunugan na pagkakahati sa hanay ng AFP bunsod ng isinusulong na pagretoke sa 1987 Constitution sa pamamagitan ng people’s initiative na mahigpit na kinokontra ni Duterte.

Sa isang prayer rally sa Davao City noong Linggo, hinikayat ni Duterte ang military at pulisya na protektahan ang Konstitusyon laban sa banta na susugan ito.

Binanggit din ni Duterte na “bangag” si Pangulong Marcos at binabalak na mapalawig ang termino.

Sinabi rin ni Padilla na ipinag-utos ni Brawner na huwag sumawsaw sa politika ang mga sundalo.

“In terms of the AFP, ang pinaka-keyword dito is non-partisan po ang AFP. So, we will continue to have our focus in terms of ‘yong ating mission to end our local terrorist insurgency problem and transition ultimately to territorial defense,” ani Padilla.

