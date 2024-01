Walong Japanese na sangkot sa kilabot na ‘Luffy’ robbery group ang pinalayas na sa bansa ng Bureau of Immigration (BI) pabalik sa Tokyo, Japan kahapon.

Lulan ng Japan Airlines (JAL) Flight 746 sa Ninoy Aquino International Airport (NAIA), umalis na sa Pilipinas sina Harada Shota, Nakamura Naot, Endo Seuro, Kobayashi Mikio, Hashimoto Kodai, Otani Takuya, Mayuzumi Kaito at Sakiyama Kenta matapos na madakip sa Famy, Laguna noong Enero 11, 2020.

Kasama ng grupo ang 20 miyembro ng Japanese police nang umalis ang mga ito sa NAIA Terminal 1 ganap na alas-9:45 nang umaga.

Ipinangalan ang grupo sa umano’y kanilang lider na si Luffy at sangkot umano ang mga ito sa ilang marahas at madugong insidente ng robbery at iba pang krimen sa Japan.

Ayon kay Immigration Commissioner Norman Tansingco, inaasahang mahihinto na ang mga karahasan sa nasabing bansa dahil sa pagkakaaresto sa grupo.

(Otto Osorio)