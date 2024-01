Si Vice President Sara Duterte ang magiging caretaker ng bansa habang nasa Vietnam si Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr., ayon kay Presidential Communications Office Secretary Cheloy Garafil nitong Lunes.

Lumipad patungong Vietnam si Pangulong Marcos para sa dalawang araw na state visit.

Ito ang unang pagbisita ng pangulo sa Vietnam simula nang maupo sa puwesto noong 2022 at ikalawang biyahe abroad ngayong taon.

Nauna rito, binanggit ng Department of Foreign Affairs (DFA) na si Pangulong Marcos ay makikipagkita kina Vietnamese President Vo Van Thuong, Prime Minister Pham Minh Chinh, at Chairman of the National Assembly of Vietnam Vuong Dinh Hue upang pag-usapan ng dalawang bansa ang “multi-faceted relationship and ways of exploring deepening cooperation across different fronts.”

Inaasahan ding makikipagpulong ang pangulo sa business sectors upang palaguin ang kalakalan at pamumuhunan ng Pilipinas at Vietnam at ang pagharap sa Filipino community. (Prince Golez)