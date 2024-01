Umulan ng snow kahit ‘di pa nakakita sa personal 

Pangarap ko na maka-experience ng snow, at siyempre bilang nasa Pilipinas na sobrang init hindi pa ako nakakita nito.

Until recently na nagkaroon ako ng panaginip na naglalakad at tila naglalaro ako sa lugar na may snow! Ibig bang sabihin nito ay makakapunta ako sa abroad para maranasan ang winter?

Rye

May factor ang kagustuhan at pagnanasa sa ating panaginip, pero meron ding dalang ibang simbolismo ang iyong naranasan sa dreamland.

Mayroong iba’t ibang interpretasyon ang snow sa ating panaginip at narito ang ilan:

Nasa maayos kang kalagayan ngayon – ang nakita mong snow sa panaginip ay maaaring sign na lahat ng nangyayari sa paligid mo ngayon ay nasa maayos, organisado, at nasa plano. Posibleng nakapag-adjust ka na sa bago mong trabaho, kontento ka rin sa lagay ng iyong love life o relasyon sa pamilya, at iba pang aspekto ng iyong buhay.

Maaaring sign din ng cleanliness at purity ang snow. Sinasabi nito na tahimik at payapa ang lagay ng isipan mo sa ngayon. Walang nagpapa-stress at hindi ka rin nababahala dahil wala ka sa toxic na environment.

Nangyayari din ang mga snow dream kung meron kang na-accomplish na goal recently. Ang pag-abot mo sa point na ito ay nakapagbigay sa iyong sense of satisfaction at peace. Sinasabi rin ng panaginip na ito na maaari kang magkaroon ng panibagong chapter sa buhay.

Sa kabilang banda naman, pwede ring maging sign ang panaginip na ito merong emosyong natatago. Sa ilalim kasi ng puti at makapal na snow ay lupa, puno, damo o mga halaman na natabunan. Maaaring indikasyon ito ng emotional restriction. Meron ka bang gustong sabihin na hindi mo masabi sa isang tao?

Baka naghahanap ka na ng timing para mailabas ang lahat ng ito.

Posible rin naman na sinasabi ng panaginip mong kailangan mo ring magpakita ng empathy at affection sa iba. Maaaring hindi mo namamalayan pero nagiging distant ka na sa mga taong dati ay mainit mong tinantanggap sa buhay mo.

Pwede rin namang maging sign ang panaginip mo ng isang journey na iyong pagdadaanan. Kailangan mong maghanda para sa mahabang winter ng buhay mo.

DISCLAIMER: Ang DREAM CATCHER ay nagbibigay lamang ng general information tungkol sa mga kahulugan ng ating panaginip. Wala itong kinalaman sa relihiyon.