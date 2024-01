Taylor Swift lucky charm ng Kansas

MUKHANG lucky charm ng Kansas City Chiefs si Taylor Swift, frontliner ang singer sa NFL games ng Chiefs ngayong season dahil sa kanyang boyfriend na si Travis Kelce, tight end ng Kansas City.

Naka-12 games na raw si Swift sa panonood ng Chiefs sapol nang magsimula silang mag-date ni Travis, malaking papel muli ang ginampanan ni Travis nang talunin ng Kansas City ang Baltimore Ravens 17-10 sa AFC (American Football Conference) championship nitong Linggo, abante sa Super Bowl ang Chiefs, idedepensa ang titulo laban sa San Francisco 49ers.

Umahon ang Niners mula 17-point down bago kinumpleto ang 34-31 comeback win laban sa Detroit Lions sa parehong araw sa National Football Conference (NFC), sigurado, nasa Las Vegas muli si Swift sa February 11 (Pebrero 12 sa Manila) sa Super Bowl 58 sa Allegiant Stadium.

Showdown nina Brock Purdy ng 49ers at Patrick Mahomes at Kelce ng Chiefs, nasa isang VIP section sa Baltimore si Swift nang mapansin na nakatutok sa kanya ang camera. Mababasa sa buka ng bibig ni Swift na parang sinasabihan niya ang cameraman, “go away, please.”

Pagkatapos ng laro, tinakbo ni Swift si Kelce, hinalikan sa pisngi bago mahigpit na niyakap, nasa stage si Chiefs coach Andy Reid, bago tinanggap ang Lamar Hunt Trophy ay hinanap sa crowd si Swift at tinuro. Itinuro din siya ni Swift. (Vladi Eduarte)