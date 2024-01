Sey mo Belle? Donny Pangilinan nakakakilig, mas bagay kay Atasha Muhlach

Mukhang nakahanap ng bagong ‘love team’ ang mga netizen!

Imagine, dahil lang sa guesting ni Donny Pangilinan sa ‘Eat Bulaga’ nina Tito Sotto, Vic Sotto, Joey de Leon, sa TV5, nakabuo ng pag-asa ang mga fan, na magkaroon ng bagong ka-partner si Donny.

At yes, si Atasha Muhlach, anak nina Aga Muhlach, Charlene Gonzalez, ang nakikita nilang mas bagay raw na ka-love team ni Donny.

Halos pareho raw kasi ng estado sa buhay ang dalawa, na parehong ‘conyotik’ at parehong maganda ang height, at higit sa lahat, parehong taga-showbiz ang mga magulang.

Heto nga ang obserbasyon ng mga netizen:

“Ako lang ba nakapansin na puwede maging partner sa teleserye or movie sina Donny and Atasha.”

“Same observation!”

“Bagay sila.”

“Me too… was about to comment na bagay sila.”

“Ang ganda nilang tingnan.”

“Sana maging partner sila, ‘di ba?”

“Ang cute nila tignan magkatabi kanina.”

“Magpaalam daw muna siya kay Belle Mariano.”

“Guys nire-respect ko kung ano po ‘yung love team or relationship ang meron po DonBelle. I hope walang magalit or na-offend. Pero talagang bagay sina Donny at Atasha.”

“Sana magka-movie na si Vic Sotto at tatay siya ni Atasha at manliligaw niya si Donny. Parang maganda yata sitcom na lang.”

“Nalintikan na parang mas bagay si Donny kay Atasha, kesa doon sa ka-love team niya.”

“Akala ko ako lang nakapansin na bagay sina Atasha at Donny, marami pala.”

“Bagay sila magkaroon ng series tapos ang character ni Atasha masungit, then si Donny ay bagay rin sa role na mayabang na guy, ‘yung medyo bad boy ang dating, tapos magkaka-developan sila.”

“Bakit ganern, bagay sina Donny at Atasha.”

“Bagay nga, at wag sanang magalit ang ka-love team ni Donny. Both are pleasing to the eyes at parehong mabait at mapagmahal sa magulang.”

“May chemistry sina Atasha at Donny.”

“They look good together. Both very well educated.”

Well, opinion at obserbasyon lang naman ito ng mga fan. Pero, wala rin namang imposible, ha! Lalo na kung may actor/producer na tulad ni Vic Sotto, na puwedeng gumawa ng pelikula, at puwedeng maisip na kuning partner sina Donny at Atasha, ha!

Well, bigla ngang nabuo ang DonTash, ha! (Dondon Sermino)