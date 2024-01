Savannah Davison, Brooke Van Sickle bombahan kaagad sa opening ng PVL

MAGHAHAMBALUSAN agad ng malalakas na spike ang dalawang Filipino-foreign players na sina last season No.1 scorer Savannah Dawn Davison ng PLDT High Speed Hitters at newly-recruit Brooke Van Sickle ng Petro Gazz Angels sa kapana-panabik na tapatan sa pagbubukas ng aksiyon sa 7th season ng Premier Volleyball League (PVL) All-Filipino Conference simula Pebrero 20 sa Smart Araneta Coliseum.

Lalong tataas ang lebel ng kumpetisyon sa pagpasok ng may dugong Pinoy na mga manlalaro upang palakasin ang arsenal ng bawat koponan at subukang pataubin ang defending champions na Creamline Cool Smashers.

“Kaabang-abang na sabong eto. Pataasan ng lipad,” pahayag ng isang fan sa social media patungkol sa napipintong paghaharap ng dalawang manlalaro sa liga, na sinundan naman ng litanya ng isa pang tagasubaybay sa, “Match na match. Alin kaya sa kanila ang reyna ng hampasan?”

Nagsimula nang gamayin ni Filipino-American spiker at defender na si Van Sickle ang kanyang mga bagong makakasama sa Petro Gazz na paniguradong bubuo ng matinding pasabog sa darating na bagong edisyon ng PVL.

Sa pagpasok ng 24-anyos na Hawaii-born outside hitter ay makakasama nito sa matinding hampasan ang mga kakamping sina Myla “Bagyong” Pablo, power lefty spiker Aiza Maizo-Pontillas at Jonah Sabete, gayundin ang iba pang spikers na sina Michelle Morente, Marian Buitre at Nicole Tiamzon, habang unti-unting binubuo ang pwersa ng middle blockers na sina Kecelyn Galdones, Ethan Arce, Joy Dacoron at Mary Remy Palma sa pagmamando naman sa opensa nina Chie Saet at Djanel Cheng.

Bukod sa pagiging power-hitter ng 5-foot-9 spiker ay naglaro rin bilang floor defender sa University of Oregon at University of Hawaii sa US NCAA sa indoor at beach volleyball, pumalo rin ito sa Cyprus-based club na AEL Limassol.

Tumapos naman ang 5-foot-8 outside hitter na si Davison sa nagdaang second All-Filipino Conference na bidang-bida sa iskoring nang pangunahan nito ang PLDT pagdating sa opensa sa pagtala ng kabuuang 202 puntos mula sa 173 spikes, 22 blocks at pitong serves para tapusin ang kampanya na may 7-4 marka sa kanyang unang kumperensya sa liga.

Maaasahan rin ang dating Division 1 US NCAA spiker mula University of Oklahoma at New Mexico State University pagdating sa depensa ng makalinya ito sa ikatlo pagdating sa blockings sa 22 blocks, 18 faults at 21 shots para sa 0.55 na averages, habang ikapito ito sa recievers sa 120 receptions, 16 faults at 303 attempts para sa 34.32 efficiency rate.

“Aabangan ko iyung laro ni Brooke, si Savannah nakita ko na iyung laro. Tagal pa nga, inip na ako,” karagdagang pahayag ng fans sa socmed, habang maaari raw umanong matapatan ang mga ito ng ibang purong Pinoy na spikers tulad nina reigning MVP na si Cherry Ann “Sisi” Rondina ng Choco Mucho Flying Titans. “Si Sisi lang ang katapat ng mga iyan. Sisi lang sapat na. ‘di uubra yan.” (Gerard Arce)