Sam, CJ agawan bilang Popoy sa ‘One More Chance’

Inanunsiyo na ng PETA Theatre na tuloy na tuloy ang ‘One More Chance: The Musical’ na pinagbidahan nina John Lloyd Cruz at Bea Alonzo sa pelikula.

Yes, bongga nga na may musical theatre version na ito, at siguradong marami nga ang kikiligin, at babalikan ang eksena nina Popoy at Basha.

Sa musical theatre version ay si Sam Concepcion ang gaganap na Popoy, na ginampanan nga ni Lloydie sa harap ng kamera noong 2007.

Ka-alternate niya si CJ Navato, na bukod sa guwapo, mahusay ring kumanta.

Samantala, sina Anna Luna, Nicole Omillo naman ang parehong gaganap bilang si Basha.

Ang iba pang cast ay sina Via Antonio, Dippy Arceo bilang si Anj, na ginampanan ni Bea Saw. At sa role naman bilang si Tricia, na unang ginampanan ni Maja Salvador, napili sina Kiara Takahashi, Sheena Belarmino.

At bongga rin nina Jef Flores, Jay Gonzaga, dahil sila naman ang gaganap bilang si Mark, na ginampanan sa pelikula ni Derek Ramsay.

Bibida rin sina Johnnie Moran bilang si Chino, na ginampanan ni Janus del Prado noon. Si Jon Abella bilang si JP, na ginampanan ni Ahron Villena sa pelikula.

Sina Paji Arceo, Poppert Bernadas ang gaganap na Kenneth, na ginampanan ni James Blanco noon.

Share naman sina Ada Tayao, Rica Laguardia sa role bilang si Krizzy, na ginampanan ni Dimples Romana sa harap ng kamera.

Kasama rin sa cast sina JC Galano, Neomi Gonzales, Raul Montesa, Hazel Maranan, Coleen Paz, Carla Guevara, Chez Cuenca, Floyd Tena.

Oh, di ba? Bongga!

Sure ako, maraming makaka-relate sa ‘One More Chance: The Musical’ lalo na ‘yung mga pinaiyak, pinangiti nina Popoy at Basha, ha!

At siyempre, ang mga kanta ng Ben&Ben ang mga gagamiting kanta sa musical play na ito, kaya mas lalong tagos sa puso, ha! (Dondon Sermino)