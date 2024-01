Ricci birthday wish ni Leren Mae

Birthday wish granted si Konsehal Leren Mae Bautista sa kanyang 26th birthday.

Eh kasi nga, ang hiling lang naman niya ay manalo ang team ng boyfriend niyang si Ricci Rivero, at nangyari nga `yon sa kanyang kaarawan.

“Congrats Phoenix. Ito talaga ang wish ko, eh. At saka ikaw @riccirivero!” sabi ng Konsehala ng Los Baños, Laguna.

Sa kanyang Facebook page naman ay nagpasalamat si Leren sa mga bumati sa kanya.

“Maraming salamat po sa lahat ng bumati at nakaalala ng aking kaarawan God bless us all! 26 years old na po ang inyong Queensehala!” sabi niya.

At si Ricci naman, isang simpleng “Happy 26th. Enjoy your special day,” ang mensahe sa kanyang girlfriend.

Anyway, kung mapapansin mo nga ay tila tahimik na ang paligid sa magdyowang Ricci, Leren, na kung noon ay kung ano-anong masasakit na batikos, mensahe ang binibigay sa kanila ng mga faney ni Andrea Brillantes, ngayon ay dedma na lang sila.

Kasi nga, may sariling problema o isyu si Andrea na mas kailangang harapin, ha! At masaya na rin sila kay Andrea, na palaging si Kyle Echarri ang nakakasama sa mga ganap sa showbiz.

Bongga! (Dondon Sermino)