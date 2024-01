Responsableng paggamit ng police bodycam

Isa sa mga itinutulak nating panukalang batas bilang miyembro po ng Committee on Public Order and Safety ng Kamara de Representante ay ang paggamit ng ating kapulisan ng mga body-worn cameras o bodycams sa kanilang pagsasagawa ng mga police operations.

Kung responsable at maayos ang paggamit ng bodycam, ito ay makakatulong para maproteksyunan hindi lamang ang mga mamamayan kundi maging ang mga pulis sa posibleng pang-aabuso o mga maling paratang.

Bukod diyan, tataas po ang kumpiyansa ng publiko sa mga miyembro ng ating Philippine National Police (PNP) kung makikitang wala silang tinatago at mapapagkatiwalaan sa pagganap ng kanilang tungkulin.

Kamakailan ay nagpahayag si Gen. Benjamin Acorda Jr., ang chief ng PNP, na plano ng kapulisan ang pagbili ng 22,000 bodycams ngayong taon.

Sa ilalim ng pambansang badyet para sa 2024, may 807 milyong piso po ang inilaan ng PNP para sa pagbili ng mga bodycam. Inaasahan ni Gen. Acorda na mas marami pa sa 22,000 ang mabibili nila kung makakahanap ng maganda at de-kalidad na klase ng bodycam sa murang halaga.

Bilang dating assistant secretary ng Department of the Interior and Local Government (DILG) na siyang namamahala sa PNP, buo ang suporta ko sa ang planong ito ni Gen. Acorda.

Pero may paalala lamang po ako sa PNP na huwag kakalimutang matiyak na walang mangyayaring tampering sa mga video at audio recordings ng mga bodycam na gamit ng mga pulis.

Ang mga aatasang technical personnel na mangangalaga at magpa-file ng mga recordings sa bodycam ay dapat na may sapat na training para masiguradong walang labis at walang kulang sa mga recording.

Dapat ring may sapat at regular na training ang mga miyembro ng PNP sa police operational procedures, lalo na sa pagkalap ng ebidensya. Dapat alam din nila ang tamang paggamit ng bodycam at mga batas patungkol sa data privacy at human rights para walang maisampang reklamo laban sa kanila.

Ang mga bodycam recording po kasi ay pangsuporta lamang sa ebidensyang makakalap ng mga pulis laban sa sasampahan nila ng kasong kriminal.

Bukod diyan, hindi sa lahat ng pagkakataon ay magagamit ang bodycam para mapatunayang naganap ang isang krimen, lalo na kung undercover ang pulis sa kanyang misyon.

Sa ibang bansa ay laganap na ang pagsusuot ng bodycam ng mga pulis. Pero may mga pagkakataong ine-edit ang mga recording sa bodycam para mapagtakpan ang pang-aabuso o paglabag sa batas.

Kapag nangyari iyan dito ay masasayang lamang po ang milyun-milyong pisong pondong pinambili ng mga bodycam. Mabubura ang tiwala at kumpiyansa ng ating mga kababayan sa PNP. Kaya’t napakahalagang mapanatiling tamper-proof ang mga bodycam recording.

Ayon kay Gen. Acorda, ang pagbili daw ng PNP ng mga bodycam ay bahagi ng kanilang programa na mapanatili ang katayuan ng Pilipinas bilang third safest country sa Southeast Asia ayon sa Global Law and Order Report ng Gallup Inc.

Kapuri-puri po ang plano ni Gen. Acorda na mag-invest sa mga bodycam. Kung mapapanatili ang integridad ng mga recording sa bodycam at responsable ang magiging paggamit nito sa police operations, hindi malayong ang Pilipinas ay tanghailn nang number one safest country in Southeast Asia.