Rea Gen dinaig si Pia Wurtzbach

Hindi pa rin makapaniwala ang event singer mula Caloocan na si Rea Gen Villareal na masusungkit niya ang pinakamimithing titulo bilang bagong kampeon ng longest-running singing competition sa bansa na ‘Tawag ng Tanghalan’.

Imagine, apat na beses siyang sumali sa singing contest na ito, bago nasungkit ang korona, ha! Dinaig pa niya si Pia Wurtzbach, na tatlong beses sumali sa beauty pageant bago kinoronahan ng Miss Universe noong 2015.

“Grabe Lord, totoo na ba ito?” tanong ni Rea Gen.

Para nga raw siyang nananaginip hanggang ngayon, na nagwagi nga siya.

“Hanggang ngayon ‘di pa rin talaga nagsi-sink in sa utak ko na ito na ‘yon. ‘Di rin biro ‘yung naging Journey ko dito sa ‘Tawag Ng Tanghalan’, ang dami kong beses na natalo at heto paulit-ulit na bumabalik.

“Laking pasalamat ko na lang talaga sa’yo Lord na ‘di mo pinabayaan ‘yung lalamunan at kalusugan ko kasi grabe simula nong unang araw ng salang ko January 05 hanggang January 27 eh talagang araw-araw akong kumakanta at araw-araw pumupunta ng maaga sa ABS-CBN at gabi na nakakauwi sa bahay.

“From daily contender lang ngayon grand champion na! Naniniwala talaga ako sa tamang panahon.

“Gusto kong pasalamatan ang lahat ng mga sumuporta sa akin since day 1 ko dito sa TNT, grabe sobrang solid niyong lahat kahit na ‘yung iba ‘di ko talaga mga kakilala.

“Sa mga kaibigan ko ‘di ko na kayo iisa-isahin pa alam niyo na kung sino kayo at sa pamilya ko na sobrang mahal na mahal ko.

“Sa mga staff ng ‘Showtime’ especially sa nag-handle sa amin kahit medyo pasaway kami minsan hahahaha Sir Art, Ma’am Yeng, Ma’am Mae Mhar at siyempre special mention ko na rin ang aking contestant coordinator na kinulit ako paulit-ulit makabalik lang ako ulit sa TNT hahahaha sir Gerard Dave de Castro. Labyu sir!

“Sa coaches ko/namin na sobrang napamahal na sa akin Coach Ryan del Rosario, Coach Edison Varias del Mundo, Teacher Lindie Ponce Enrile Achacoso,Coach Jerwin Nicomedez at Coach Froilan Canlas. Maraming salamat po, ang dami ko pong natutunan galing sa inyo.

“Muli, ako si Rea Gen Villareal, ang inyong ‘Tawag Ng Tanghalan’ Season 7 Grand Champion!” pahayag pa ni Rea Gen.

Ang kanta ng Eraserheads na ‘Ang Huling El Bimbo’ ang nagpanalo kay Rea Gen, na humakot ng highest combined average score na 97.4% mula sa hurados. Tinalo niya sina Eunice Encarnada na may 92.9% at ang Hurado’s choice si Vensor Domasig na nakakuha ng 88.6%.

Siyanga pala, bilang bagong grand champion, nag-uwi siya ng P1M, ABS-CBN Music recording contract, management contract sa ilalim ng Polaris ng Star Magic, at tropeyong dinisenyo ni Toym Imao.

Samantala, nakakuha naman si Eunice ng P300,000 at nanalo naman si Vensor ng P100,000.

Bongga, di ba? (Dondon Sermino)