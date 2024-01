PBBM umurong sa PUV Consolidation

Dumaan ang deadline ng PUV consolidation noong Dec 31, 2023.

Dahil dito, ang lahat ng prangkisa ng mga jeepney sa mga ruta na walang konsolidasyon, o hindi umabot sa 60% ang sumali sa konsolidasyon, ay mapapaso at mawawalang bisa sa Enero 31, 2024 ayon sa LTFRB MC 2023-052.

At kapag nawalan ng bisa ang prangkisa, matatawag na kolorum ang mga sasakyan na eto. Maisasama sila sa target ng pinag-ibayong operasyon ng Land Transportation Office at ng Special Acion and Intelligence Committee for Transportation laban sa mga kolorum at hindi rehistradong mga sasakyan simula Pebrero 1, 2024 bilang bahagi ng “No Registration, No Travel” policy ng ahensiya.

“Unregistered PUVs, even if member of consolidated cooperatives/corporations, will be tagged colorum,” paglilinaw ni DOTr spokesperson Jonathan Gesmundo.

Nagulat ang mga nagtataguyod ng PUV modernization nang iurong ni Presidente Ferdinand Marcor Jr ang deadline ng konsolidasyon, sa kabila nang lumagpas na eto sa petsa.

Sa direktibang inilabas ng Presidential Communications Office, nagbigay si BBM ng panibagong tatlong buwan na palugit hanggang Abril 30, 2024 sa mga operator at drayber upang sumali sa konsolidasyon. Eto raw ay bilang konsiderasyon sa mga nagpahayag ng intensyon na sumama sa konsolidasyon pero hindi umabot sa naunang deadline.

No choice ang LTFRB kundi sumunod sa ipinag-utos ni president BBM. “Operators and drivers are encouraged to take advantage of this opportunity provided by the President,” yun na lamang ang nasabi ni LTFRB Chairperson Teofilo Guadiz III.

Pero ayon mismo sa ulat ng LTFRB, 76.6% ng mga jeepney ang sumama na sa konsolidasyon. Naging colorum na ang natitirang 23.4% na natira, kung hindi iniurong ni BBM ang deadline.

Sa isang report mula sa GMA Integrated News, may 1,948 na ruta sa buong bansa ang wala pa sa konsolidasyon (1,767 jeepney at 181 UV Express).

Pinakamalaki ang bilang sa Bicol kung saan 451 ang hindi konsolidado sa mga dyipni. Mataas din sa Ilocos kung saan 189 ang hindi konsolidado. Sa Mimaropa ay 140; at 320 naman sa Metro Manila ang di pa konsolidado.

Sinimulan noong 2017 ang pag-modernisa ng pampublikong sasakayan. Layunin ng programa na alisin sa kalsada ang mga luma, mausok at hindi roadworthy sa mga public transport, at palitan eto gn mga Euro 4-compliant para bawasan ang polusyon. At ang isa sa mahalagang sangkap ng modernisasyon ay ang pagbubuklod sa mga drayber at operator sa kooperatiba, korporasyon o konsorsyum para isa-ayos ang pamamalakad at operasyon.

Hangga ngayon na 76.6% na ang sumama sa konsolidasyon, mayroon pa ring mga maingay na tumututol sa pagsusulong nito bagama’t minorya ang bilang nila.

Sa katunayan, 70% ng mga adult Filipinos ang sumusuporta sa PUV Modernization, ayon sa resulta ng survey na ginawa ng Capstone-Intel Corp noong 22-29 Nov 2023. Sa 1,503 na sumagot, 41% ang nagbigay ng “good” rating at 29% ang “very good”.

Makailang beses nang iniurong ang deadline ng konsolidasyon. Maniniwala pa ba kayo na eto na ang talagang huling deadline? Ano ang mangyayari kung yung 76.6% ang tabangan na sa PUV Modernization?